Borghi: "Palladino deve crescere su certe cose ma non trovo il senso di cambiare allenatore adesso"

Il noto telecronista ed opinionista Stefano Borghi è intervenuto sul podcast di Cronache di Spogliatoio "L'ascia o raddoppia" è intervenuto parlando di Palladino e del momento della Fiorentina:"Io cre...

Il noto telecronista ed opinionista Stefano Borghi è intervenuto sul podcast di Cronache di Spogliatoio "L'ascia o raddoppia" è intervenuto parlando di Palladino e del momento della Fiorentina:

"Io credo che Palladino rischia il posto ma che sia un peccato. Palladino deve crescere in certe cose anche sul maneggiare i giocatori e capire come toccarli, però se parliamo di gestione a livello di mosse e contromosse non gli puoi dire niente. Palladino arriva a Firenze con una squadra che sta cambiando pelle e con una dirigenza che ha perso il grande ombrello Joe Barone, e lui ci arriva con un calcio fortemente identitario che aveva fatto vedere a Monza. Gli fanno una squadra molto interessante che però non può giocare quel calcio lì, lui se ne rende conto subito e si inventa una soluzione che si basa su Bove finto esterno e poi succede quel che succede.

Anche a Gennaio gli fanno un grande mercato, però il principale acquisto dell'anno (Gudmundsson) non fa niente, certo viene da due partite estremamente negativo come quelle con il Como e l'Hellas Verona, però la Fiorentina è in linea con le aspettative sia in classifica che in Conference. Se l'analizziamo così nonostante le ultime due prove negative la stagione non è negativa, la Fiorentina sembra una squadra che soffre queste marcature così appiccicose. Io non trovo nessun senso nel cambiare allenatore adesso, nessuno"