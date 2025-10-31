Borghi netto: “Imbarazzante che la Fiorentina non abbia ancora vinto, i giocatori scendano in battaglia”

Stefano Borghi si è espresso sul momento della Fiorentina, dopo la gara contro l’Inter, sul suo canale YouTube: “L’Inter ha brutalizzato una Fiorentina che ha optato giustamente per un centrocampo più muscolare. Con Ndour che, secondo me, rimane un giocatore importante, che ha dimostrato delle qualità tecniche importanti, ma deve sfruttare lo straordinario fisico di cui è dotato.

La Fiorentina ha fatto una buona prestazione, ordinata, tenendo il campo, finché l’Inter non ha alzato i ritmi, e il fatto che il migliore in campo sia stato per distacco il portiere, nonostante la sconfitta per tre a zero, vuol dire che si è sciolta. Difficile capire come uscirne, l’ambiente è appesantito, e non avere vinto dopo nove giornate è imbarazzante, mentre in Conference ottiene delle soddisfazioni diverse da quelle che pretende il campionato italiano.

Il calendario adesso è un po’ più semplice, le prime gare sono state complicate, anche se la Fiorentina è mancata anche in partite che doveva vincere. Sulle due punte penso che Pioli abbia ragione a dire che due punte non possano essere sostenute con un trequarti dietro, e poi fa fatica a trovare il cuore della squadra, Sohm non sta rendendo, Mandragora non può essere il fulcro del centrocampo, ma un giocatore di completamento in una squadra che punta in alto. Fagioli ha qualità di visione e regia ma non le ha mostrate con continuità, Nicolussi è ai limiti dell’irrinunciabile, ma si approccia solo adesso a certi livelli.

In più stanno mancando giocatori come gli esterni, Gosens in particolare, ma è la squadra tutta che deve alzare l’intensità di giocata, di presa di personalità, seppur ci sia un problemo tecnico-tattico, oltre che temperamentale. Ora arrivano due gare da vincere per forza, bisogna ritrovare Gudmundsson, perché altrimenti si rischia di entrare in un vortice pericoloso.

La Fiorentina mi ricorda la Roma, che l’anno scorso si riprese con una guida esperta come Ranieri, ma soprattutto quando il gruppo è sceso in battaglia, che è quello che la Fiorentina deve fare”.