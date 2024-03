Borghi: “Barone accendeva il motore della Fiorentina all’alba e lo spegneva quando si andava a dormire”

Il telecronista e giornalista di DAZN, Stefano Borghi, ha voluto dedicare un pensiero a Joe Barone durante la puntata di Taconazo, andata in onda sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. Le sue parole:

“Joe Barone era il capofamiglia alla Fiorentina… Poi chiaramente Commisso è il padrone, il presidente, è una figura enormemente influente. Però il vero motore della Fiorentina di questi anni è stato Joe Barone, per questo oltre allo sconcerto assoluto per la perdita, c’è adesso anche il pensiero rivolto a una famiglia che perde il proprio punto di riferimento, perde l’uomo che ha guidato uno dei cambiamenti più importanti della storia o comunque sicuramente della storia recente di un grandissimo club italiano. Quando Commisso prende la Fiorentina e, di conseguenza, Joe Barone prende il volante della Fiorentina con lui, il club era in difficoltà e si veniva da salvezze molto risicate, in certi casi anche non onorevoli fino in fondo. Ricordo Fiorentina-Genoa, ricordo di una partita che che mise amarezza, niente assolutamente di illegale o di sbagliato, però neanche niente di di esaltante e la Fiorentina si è ritrovata a tornare ad avere una posizione importante, una posizione degna per la piazza e per il club. In tutto questo, oltre all’aspetto sportivo, quello che è stato fatto strettamente sul campo, il Viola Park è la più grande opera sportiva fatta in Italia in questi anni. Joe Barone accendeva il motore della Fiorentina all’alba e lo spegneva quando c’era da andare a dormire, adesso questo motore credo sia in silenzio. Riaccenderlo non sarà facilissimo”.

