Bonaventura darà l’ultimo saluto a Barone a New York. Italiano intanto attende il rientro di Nico e Beltran

Mister Vincenzo Italiano concede due giorni di riposo alla squadra. Il tecnico gigliato attende il rientro di Nico Gonzalez e Lucas Beltran, entrambi impegnati con l’Argentina e per questo saranno gli ultimi a rientrare a Firenze. Il primo tornerà in città giovedì, mentre il vichingo dovrebbe far ritorno mercoledì. Nico si allenerà soltanto una volta con la squadra, ma dovrebbe comunque esserci dal 1′ per il match valido per la 30°giornata di campionato, dove la Fiorentina sfiderà il Milan di Stefano Pioli in casa, al Franchi. Bonaventura, che non potrà esserci contro i rossoneri per la squalifica, si tratterrà qualche ora in più negli Stati Uniti per dare l’ultimo saluto a Joe Barone: il funerale per il dirigente viola scomparso nei scorsi giorni si terrà martedì a Brooklyn, pertanto il numero 5 viola potrà sfruttare la trasferta azzurra per presenziare alla cerimonia. Italiano intanto osserva anche il rilancio di Barak, che sembra aver ritrovato la continuità perduta, segnando un gol con la sua Repubblica Ceca su punizione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

