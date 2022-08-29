Stefano Borghi non ha dubbi: "Dodò è uno dei più forti terzini destri del nostro campionato"

Il giorno dopo Fiorentina-Napoli arriva il commento di Stefano Borghi sulla partita parlando anche del terzino destro viola Dodò

Il commentatore di Dazn, Stefano Borghi, ha analizzato la partita tra Fiorentina e Napoli, queste le sue parole:

"Per la Fiorentina è stato un agosto denso di cose, la squadra è stata nettamente migliorata, non solo quattro giornate di campionato, poi le due partite in Europa contro il Twente. Il Napoli non è stato un avversario morbido, è normale che Italiano cambi tanti giocatori, viene da tre 0-0 di seguito, adesso ha un altro tipo di dna. La Fiorentina sta crescendo giocando più che allenandosi, è una squadra che dà risposte e sta crescendo, è un qualcosa che trovo visibile. Ieri Barak ha giocato subito, pensato come mezz'ala deve cambiare le sue dinamiche rispetto alla scorsa stagione a Verona, ho visto applicazione.

Contro il Napoli la Fiorentina è partita fortissimo, il pareggio è il risultato giusto, con occasioni da entrambe le parti. Kvaratskhelia ha fatto una sola giocata, su di lui ha avuto uno che è, ve lo dico da sempre, è uno dei terzini destri più forti del nostro campionato, ha bisogno di lavorare, ma si è dimostrato uno da entrambe le fasi"

IL RETROSCENA DI PEDULLA

https://www.labaroviola.com/retroscena-pedulla-incontro-tra-la-fiorentina-e-kouame-permanenza-a-ogni-costo-stand-by-bajrami/184949/