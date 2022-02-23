Borghi: "Dopo addio Vlahovic altre squadre sarebbero finite a metà classifica. Fiorentina entusiasmante"

Il giornalista Stefano Borghi ha parlato della Fiorentina dopo la partenza di Vlahovic e della sua forza quest'anno

Db Torino 06/02/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus-Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic

Sul suo Youtube ha parlato di Fiorentina il telecronista Stefano Borghi. Queste le sue parole: “Dopo anni di difficoltà il club viola ha dato una sgasata entusiasmante. L’Europa non può essere un obbligo perché ci sono squadre più attrezzate, ma bisogna guardare la classifica e le prestazioni sul campo. Chiunque, raggiunta la salvezza e ceduto Vlahovic, si sarebbe adagiato a metà classifica ma non la Fiorentina. Questo è grazie al gruppo e al mister. Piatek sembra tornato quello di Genova. Quello che sta facendo la Fiorentina è straordinario: immaginate come sarebbe bello vederla, con questo tipo di caratteristiche, tornare a lottare stabilmente per un posto in Europa”.

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