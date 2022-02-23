Brovarone avvisa: "Fiorentina attenta, due squadre importanti vogliono prendere Torreira"

L'intermediario Bernardo Brovarone è preoccupato di perdere Torreira perchè si sono inserite due squadre importanti

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato l'intermediario Bernardo Brovarone:

"Sono preoccupato per Torreira. E' vero che abbiamo il diritto di riscatto ma potrebbe cadere se il calciatore non vuole restare. Ho paura perchè mi risulta che ci sono due squadre importanti che sarebbero molto interessate al giocatore viola. La Fiorentina deve fare veloce se vuole tenerlo"

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