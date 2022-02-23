Brovarone: "Bisogna dare dei meriti a Pradè. Piatek ha il gol nel sangue, ma Cabral è ancora meglio"

L'intermediario Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni del Pentasport dell'attacco e del mercato viola

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato l'intermediario Bernardo Brovarone: "Piatek? Piatek viene da anni di vuoto assoluto. Ma ha nel DNA il gol e la maturità nel prendere anno. E' ancora molto giovane per come sa giocare. Non ha quella energia che aveva a Genova. Deve ancora togliersi di dosso delle scorie. Si è dimostrato la fiducia da parte di squadra e allenatore. Non si può sempre massacrare Daniele Pradè bisogna dare merito anche a chi ha portato a Firenze. Cabral? E' ancora più forte di Piatek. Calcia in una maniera incredibile, peccato non gli sia ancora arrivato ancora un pallone buono. Sia lui e Ikonè giocano poco perchè Italiano non vuole bruciarli".

LE ALTRE PAROLE DI BROVARONE

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