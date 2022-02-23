Brovarone rivela: "Pradè segue da anni sia Scamacca che Berardi, li ha scoperti prima degl'altri"

Brovarone ha parlato del giovane del Sassuolo Scamacca e di Berardi che potevano arrivare alla Fiorentina grazie a Pradè

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato l'intermediario Bernardo Brovarone: "Sfida al Sassuolo? Sta bene ed è una squadra forte ed ha dei grandi talenti. Scamacca e Berardi sono seguiti da tempo da Pradè, li aveva fiutati prima degl'altri. Problemi caratteriale di Scamacca? Li smentisco non c'entra niente con quello che ha fatto il padre e si è dissociato. Cura anche perfettamente il suo corpo".

ITALIANO NEL FRATTEMPO PAZZO DI FIRENZE

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