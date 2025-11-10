10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:17

Borghi: “Vanoli non è una scelta per costruire, è un uomo per stuccare le crepe dell’avvio”

Mirko Carmignani

10 Novembre · 20:47

L'opinionista e telecronista è intervenuto per commentare il pareggio della Fiorentina all'esordio di Vanoli

Sul suo canale Youtube ha parlato il noto telecronista Stefano Borghi per commentare il pareggio di ieri in casa del Genoa della Fiorentina: “Era la partita della paura con due allenatori al debutto in una situazione difficile per entrambe perché sono ultima e penultima in classifica e il pareggio andava bene a entrambe perché perdere significava complicare ancora di più tutta questa situazione. Il 2-2 evita la sconfitta ed è sempre un bene, ma sono squadre con evidenti problemi. Mi sono piaciuti sia Sohm che ha fatto una prestazione di sostanza e Gudmundsson che ha segnato un rigore pesante.”

Su Vanoli: “Per risollevare la situazione ci vuole tanto di più e lui ha bisogno di tempo per lavorare. Non è una scelta per costruire, lui è un uomo per stuccare le crepe di questo avvio brutto, purtroppo la situazione è grave perchè la stagione si è arrovellata su sè stessa e c’è da stringere i denti.”

