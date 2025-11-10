Borghi: “Vanoli non è una scelta per costruire, è un uomo per stuccare le crepe dell’avvio”

Sul suo canale Youtube ha parlato il noto telecronista Stefano Borghi per commentare il pareggio di ieri in casa del Genoa della Fiorentina: “Era la partita della paura con due allenatori al debutto in una situazione difficile per entrambe perché sono ultima e penultima in classifica e il pareggio andava bene a entrambe perché perdere significava complicare ancora di più tutta questa situazione. Il 2-2 evita la sconfitta ed è sempre un bene, ma sono squadre con evidenti problemi. Mi sono piaciuti sia Sohm che ha fatto una prestazione di sostanza e Gudmundsson che ha segnato un rigore pesante.”

Su Vanoli: “Per risollevare la situazione ci vuole tanto di più e lui ha bisogno di tempo per lavorare. Non è una scelta per costruire, lui è un uomo per stuccare le crepe di questo avvio brutto, purtroppo la situazione è grave perchè la stagione si è arrovellata su sè stessa e c’è da stringere i denti.”