Borghi elogia Palladino: “Ha dimostrato di valere la panchina di una big come la Fiorentina”

Stefano Borghi, giornalista sportivo prossimo a lasciare Dazn per accasarsi a Sky, ha parlato a Eurocronache, un podcast di Cronache di Spogliatoio, rispondendo a una domanda sul nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Queste le sue parole sul mister gigliato:

“Ci sono delle similitudini tra l’arrivo di Italiano e quello di Palladino a Firenze. Tuttavia, ci sono anche due differenze principali: Palladino trova una Fiorentina molto diversa rispetto a quella trovata da Italiano, e poi il modo di interpretare il calcio non è il solito tra i due allenatori. Firenze è una piazza sicuramente molto diversa da Monza, Palladino dovrà essere bravo a gestire le situazioni extra campo e dovrà fare quel salto di maturità che è riuscito a Italiano, proprio a causa dell’esigenza della piazza. Secondo me Palladino ha meritato di valere la panchina di una big come la Fiorentina, ha dimostrato di saperci fare a livello calcistico.”

NICO NELLA BUFERA