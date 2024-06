Romano annuncia: “Jovic resterà al Milan, farà coppia con il nuovo attaccante rossonero”

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha annunciato con un post sul proprio profilo X che Luka Jovic, attaccante del Milan ed ex Fiorentina, giocherà ancora per i rossoneri nella prossima stagione. Il centravanti serbo, reduce da una stagione fatta di alti e bassi, farà coppia con il nuovo attaccante del Diavolo, che ha salutato Olivier Giroud, diretto verso la MLS. Questo il post di Romano:

🚨🔴⚫️ Luka Jović will stay at AC Milan also next season, agreement reached as @MatteMoretto reports.

Contract to be extended, Jović is staying and he will partner with new striker at AC Milan. pic.twitter.com/vmwNjODRLd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2024