Borghi: “La vittoria con l’Udinese è stata un’illusione, la Fiorentina è troppo fragile per salvarsi”

Sul suo canale Youtube è intervenuto il telecronista Stefano Borghi per parlare della sconfitta della Fiorentina a Parma: “La vittoria con l’Udinese è stata una grande illusione perché anche ieri i viola hanno meritato di perdere visto che nei momenti decisivi si sono sciolti e restano una squadra troppo fragile che non sa costruire né creare un minimo di gioco. Per salvarsi sarà dura, ci vorrebbe un miracolo tipo Salernitana e non so se sarà possibile, arriverà Paratici ma dubito che ci saranno grosse rivoluzioni vedremo cosa avverrà.”

Prosegue: “La Fiorentina ha anche creato, ma ha fatto troppo poco contro una squadra abituata a lottare come il Parma. Siamo davanti ad un gruppo alla deriva che non ha niente di positivo e che per mantenere la categoria, dovrà cambiare molto.”