28 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:17

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Borghi: “La vittoria con l’Udinese è stata un’illusione, la Fiorentina è troppo fragile per salvarsi”

News

Borghi: “La vittoria con l’Udinese è stata un’illusione, la Fiorentina è troppo fragile per salvarsi”

Mirko Carmignani

28 Dicembre · 14:18

Aggiornamento: 28 Dicembre 2025 · 14:18

TAG:

#FiorentinaBorghiParma

Condividi:

di

Il telecronista è intervenuto per parlare della Fiorentina che è caduta a Parma per la decima volta in campionato

Sul suo canale Youtube è intervenuto il telecronista Stefano Borghi per parlare della sconfitta della Fiorentina a Parma: “La vittoria con l’Udinese è stata una grande illusione perché anche ieri i viola hanno meritato di perdere visto che nei momenti decisivi si sono sciolti e restano una squadra troppo fragile che non sa costruire né creare un minimo di gioco. Per salvarsi sarà dura, ci vorrebbe un miracolo tipo Salernitana e non so se sarà possibile, arriverà Paratici ma dubito che ci saranno grosse rivoluzioni vedremo cosa avverrà.”

Prosegue: “La Fiorentina ha anche creato, ma ha fatto troppo poco contro una squadra abituata a lottare come il Parma. Siamo davanti ad un gruppo alla deriva che non ha niente di positivo e che per mantenere la categoria, dovrà cambiare molto.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio