Borghi: “Ottimo sorteggio il Rakow, lo Strasburgo era tosto. Crystal Palace? Ci si penserà più avanti.”

Borghi ha parlato sul proprio canale YouTube del sorteggio della Fiorentina in Conference e anche della partita contro lo Jagiellonia: “Il Rakow è una squadra che si sta abituando a giocare in Europa. La ricordiamo in una doppia sfida all’Atalanta, nell’Europa League che poi andò a vincere. I polacchi sono cresciuti e hanno un collettivo con un’identità, ma sono infinitamente inferiori rispetto alla Fiorentina e allo stesso Strasburgo. Sarebbe stato un avversario molto duro da affrontare, ha perso Rosenior ma O’Neill è un bravo tecnico e la squadra è forte.

Non facciamo strane idee, perché abbiamo visto cosa è successo ieri. Avrei preferito non vedere la Fiorentina in quello stato perché è stata una serata molto brutta. In ogni caso è un buon sorteggio. Il Crystal Palace ci si penserà più avanti, perché ora i viola devono chiudere i conti in campionato. Hanno preso un po’ di continuità e devono togliersi di torno il prima possibile”.