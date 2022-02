Borghi: “Cabral ha segnato in Svizzera ma se uno sa fare gol li fa ovunque. Unico dubbio la lentezza”

Attraverso il suo canale Yotube il famoso telecronista DAZN Stefano Borghi ha parlato del neo arrivo viola Cabral. Questo il suo parere: “Far dimenticare Vlahovic sarà difficile, soprattutto all’inizio, ma credo che la società viola lo abbia venduto bene risolvendo una situazione incastrata. Cabral? Non c’entra niente il fatto che giocasse in Svizzera: se uno sa segnare, segna ovunque. L’unico dubbio che ho è sul fattore fisico, perché non mi sembra molto veloce”.

