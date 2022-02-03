Radio Bruno, Nico Gonzalez è tornato a Firenze non in perfette condizioni, ha preso una botta

Nico Gonzalez è tornato a Firenze dopo gli impegni con l'Argentina ma pare che non stia proprio benissimo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Nico Gonzalez, tornato a Firenze dopo gli impegni con la sua nazionale, sarebbe tornato non in perfette condizioni fisiche per una botta subita. La Fiorentina si è promessa di valutarlo nella giornata di oggi. Questa notizia però, sempre come riporta Radio Bruno, è stata smentita dallo stesso procuratore del calciatore viola, probabilmente per ridimensionare la cosa.

LORENZO AMORUSO PARLA DI IKONE

https://www.labaroviola.com/lorenzo-amoruso-critico-su-ikone-pesce-fuor-dacqua-non-e-ancora-nel-gioco-di-italiano/163789/