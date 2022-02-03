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Radio Bruno, Nico Gonzalez è tornato a Firenze non in perfette condizioni, ha preso una botta

Nico Gonzalez è tornato a Firenze dopo gli impegni con l'Argentina ma pare che non stia proprio benissimo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2022 13:21
Radio Bruno, Nico Gonzalez è tornato a Firenze non in perfette condizioni, ha preso una botta - Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Nico Gonzalez, tornato a Firenze dopo gli impegni con la sua nazionale, sarebbe tornato non in perfette condizioni fisiche per una botta subita. La Fiorentina si è promessa di valutarlo nella giornata di oggi. Questa notizia però, sempre come riporta Radio Bruno, è stata smentita dallo stesso procuratore del calciatore viola, probabilmente per ridimensionare la cosa.

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