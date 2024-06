Borghi spinge Zaniolo alla Fiorentina: “Sarebbe perfetto per il gioco di Palladino e per una piazza come Firenze”

Il giornalista Stefano Borghi è intervenuto a Eurocronache, un podcast di Cronache di Spogliatoio, e ha parlato anche di Zaniolo e del suo possibile approdo alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Se Zaniolo dovesse avere un’occasione come quella della Fiorentina sarebbe una grandissima chance. Io non perdo le speranze su di lui, è un giocatore con una qualità enorme. Gli infortuni e i suoi comportamenti hanno inciso, però per il gioco di Palladino mi sembra che la Fiorentina sia la soluzione migliore a cui possa ambire Zaniolo, visto anche il calore della piazza. Mi piacerebbe molto vedere la Fiorentina di Palladino con Nico Gonzalez a sinistra, una punta forte e Zaniolo al 100%. Deve stare bene fisicamente, altrimenti è un problema, ma il contesto tecnico e tattico di Palladino potrebbe essere adatto a lui. All’Atalanta sarebbe un po’ più instabile, soprattutto il rapporto con Gasperini potrebbe essere complicato. A Firenze potrebbe andar bene anche per il ruolo, lui lo vedo bene come mezzapunta a destra e alla Fiorentina potrebbe giocare in quel ruolo, trovando la sua posizione ideale.”

