Borghi: “Fiorentina, merito di tutti. Isco? Gli serve un nuovo stimolo, ma il vero colpo è Ikonè”

Stefano Borghi, noto giornalista e commentatore sportivo DAZN, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Fiorentina gioca un calcio di livello e divertente. Il merito è di tutti, da Italiano alla società. Poi la svolta è stata importante, basta vedere i giocatori che sono arrivati in questa sessione di importanti. Odriozola è un ottimo giocatore, ha indossato le maglie più importanti d’Europa. Deve crescere, ma le sue capacità sono molto chiare. Julian Alvarez è un giocatore con un grande talento. Isco lo conoscono tutti, nel Real di Zidane era fondamentale, un vero 10. Gli ultimi anni sono stati difficili, Ancelotti ha provato a dargli fiducia, ma senza successo. Un nuovo stimolo per lui sarebbe importante. Sarei curioso di capire come si adatterebbe al calcio di Italiano. Però attenzione, la Fiorentina ha fatto il vero colpo con Ikoné: giocatore fortissimo”.

