Isco alla Fiorentina? Società viola smentisce la notizia, sul piatto contratto di 5 milioni a stagione?

La notizia data questa mattina dalla Gazzetta dello Sport (LEGGI QUI) confermata anche dal Corriere fiorentino, di Isco oggetto del desiderio della Fiorentina a gennaio ha fatto sognare tutto il popolo viola. Quella che sembrava solo una suggestione di mercato adesso potrebbe davvero essere una concreta possibilità. La situazione di Isco al Real Madrid è molto chiara, il calciatore spagnolo classe 1992 non gioca nei blancos, ha il contratto in scadenza a giugno e guadagna 7 milioni di euro a stagione. La Fiorentina smentisce questa notizia ma tra gli intermediari di mercato si vocifera di un’offerta sul piatto per l’entourage di Isco di un ingaggio di 5 milioni all’anno. Non si tratta ancora di una trattativa calda, ma viola e Real Madrid sono pronti ad un accordo se ci dovessero essere le condizioni con lo spagnolo pronto ad accettare questa sfida.