La Gazzetta fa sognare Firenze, Isco alla Fiorentina è possibile, adesso oppure a giugno

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, fatto il tutto sul mercato in casa Fiorentina con gli arrivi di Piatek e Ikonè, tanto vale inseguire il futuro, magari sotto forma di sfizio. E’ su questa traccia che negli ultimi tempi è nata una pazza idea, se non altro per vedere l’effetto che fa. Provare a capire se ci sono le condizioni per portare a Firenze Isco (classe 1992), talento del Real Madrid finito in naftalina e totalmente fuori dal progetto del super club spagnolo. Il trequartista è al Madrid da una vita. Arrivato nell’estate del 2013 dal Malaga, per 30 milioni di euro, non si è più mosso, costruendosi una grande carriera e diventando importante anche per la super Nazionale spagnola. Le cose però cambiano a tutte le latitudini ed al Real da tempo l’aria per Isco è pesante.

Se già lo scorso anno pur con 25 presenze (senza gol) in campionato (ben 17 però partendo dalla panchina), sperava in un utilizzo maggiore, in questa stagione le cose sono decisamente peggiorate. Con Carlo Ancelotti i rapporti sono ai minimi termini e negli ultimi quattro mesi di campionato ha giocato meno di un’ora complessiva. Anche due giorni fa in coppa contro l’Alcoyano, pur essendo presenti in squadra molti “non titolari”, è andato in panchina: entrando ad un quarto d’ora dal termine.

Insomma le cose non vanno, la forma senza giocare è lontana, ed il Real lo ha messo da tempo sul mercato: se non dovesse partire subito se ne andrà in estate a parametro zero. Nelle ultime due settimane si è parlato dell’interesse di moltissime squadre, soprattutto inglesi e spagnole. Ma le informazioni le ha prese anche la Fiorentina. Sogno bis Lo status del giocatore e l’età ancora dalla sua (compirà30anni ad aprile),fanno di Isco un giocatore appetito da altri top club. Ma dopo l’arrivo di Mario Gomez nel 2013,fresco vincitore del triplete contro ogni pronostico, guai a sottovalutare l’attrattiva di Firenze.

