Duncan festeggia la vittoria a tavolino: “Grande reazione della squadra, un buon inizio anno, +3”

La Fiorentina vince a tavolino 3-0 contro l’Udinese perchè la squadra friulana non si è presentata allo stadio Franchi di Firenze per via di alcuni contagi all’interno del gruppo e il conseguente stop da parte dell’ASL. Duncan su Instagram festeggia come una vera vittoria. Il post recita: “Grande reazione della squadra e un buon inizio dell’anno…+3”

