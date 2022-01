La Fiorentina annuncia la sua formazione ufficiale per l’Udinese, Vlahovic e Terracciano titolari

Nonostante la partita non si giocherà perchè l’Udinese non si è presentato al Franchi per via dello stop dell’ASL di Udine, la Fiorentina come da regolamento, ha presentato la distinta ufficiale per la partita con la formazione:

Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Torreira, Duncan, Bonaventura, Callejon, Gonzalez, Vlahovic

Per la Lega di serie A questa partita si dovrà giocare regolarmente dunque, ufficialmente, la partita della Fiorentina è stata vinta a tavolino dalla squadra viola, fino a ricorso nelle sedi legali dell’Udinese che si opporrà a questa decisione

Ecco la distinta presentata dalla Fiorentina

