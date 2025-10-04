Borghi certo: “Pioli è l’uomo giusto, sa modificarsi. Gudmundsson e Kean i giocatori migliori da ritrovare”

Il telecronista Stefano Borghi ha commentato l’avvio di stagione della Fiorentina, sottolineando che Pioli è l’uomo giusto per questa squadra

Nel corso di un video sul proprio canale YouTube, il telecronista Stefano Borghi ha parlato anche del momento della Fiorentina: “La Fiorentina ha troppo bisogno di rialzarsi. L’avvio di stagione è stato deludente, ma anche sorprendente per me, perché io avevo giudicato positivamente il mercato, la scelta fatta su Pioli come coltivatore e allenatore di questa rosa.

Vedo la Fiorentina come una squadra che ha i quattro punti cardinali fissati: De Gea, Dodò e Gosens, e Kean. Il problema è tutto quello che dovrebbe stare nel mezzo, che deve crescere di livello, devono crescere di livello individualmente i calciatori, deve trovare la quadra giusta Pioli, che è un l’uomo giusto per trovarla, perché è un tecnico capace, esperto, sensibile, e sa modificarsi, però bisogna farlo velocemente, così come bisogna trovare velocemente la condizione di Gudmundsson, che, con Kean, è il giocatore che può fare maggiormente la differenza in questa rosa. Anche Kean è da ritrovare, fin qui ha segnato poco, e se ti mancano i gol di Kean, è normale che la Fiorentina vada in difficoltà.

Anche contro il Sigma Olomouc, a livello di squadra, la Fiorentina ha mostrato molti errori tecnici, il timore di esprimersi, dettata dalla pressione della piazza e da una maglia con storia, e da un’estate in cui anche l’allenatore ha fatto dei proclami. Deve togliersi questa sensazione di freddo d’inizio stagione, e la partita potrebbe essere quella giusta”.