Borghi: “Ndour ha doti da top player, a Firenze devono farlo giocare di più”

Sul proprio canale Youtube è intervenuto il telecronista Stefano Borghi per parlare di Fiorentina ed in particolare del centrocampista azzurro Cher Ndour: “Ndour ha bisogno di giocare con continuità nella Fiorentina perché se viene un attimo fuori, si capirà che ha doti fisiche e tecniche da top player, adesso è un punto fermo dell’Under 21 e ha un passato importante con dei settori giovanili di alto livello, ha solo bisogno di avere la possibilità per mettersi in mostra.”

Su Fortini: “Lui è un ragazzo giovane, è stato sfortunato in Nazionale perché ha preso due gialli in pochi minuti ed è stato espulso per un’ingenuità grossa. In B ha fatto un buon anno, a Firenze deve migliorare però di occasioni ne ha poche.”