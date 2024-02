Borghi: “Kayode deve imparare a difendere un po’ di più. Italiano? Parte solo se lo chiama una big”

Il telecronista d giornalista di DAZN, Stefano Borghi, durante la live di Cronache di Spogliatoio andata in onda ieri su YouTube, ha affrontato alcune tematiche che riguardano la Fiorentina. Si è soffermato, in particolar modo, su Michael Kayode e sul futuro di Vincenzo Italiano. Ecco le sue dichiarazioni:

“Penso che Kayode abbia ampi margini di crescita, credo che sia giusto pensarlo come terzino anche se lui nasce come ala. Credo che però debba imparare a difendere un po’ di più. Ma per l’età che ha, ha un’esuberanza e delle qualità, sia fisiche che tecniche, molto interessanti”.

Poi su Italiano: “Italiano potrebbe essere un nome per il Bologna? Se non dovesse restare a Firenze, penso che ambisca una panchina grande. Non che non lo sia quella del Bologna, però si parla di Napoli o questo tipo di piazze. Sì, quella del Bologna sarebbe una panchina da Champions per ora”

