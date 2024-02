Tuttosport provoca: “Conoscendo Commisso non è da escludere che venda Kayode se arrivano soldi”

Michael Kayode è stato grande protagonista in Fiorentina-Lazio, finendo sul tabellino dei marcatori per il momentaneo pareggio arrivato nella ripresa. La prestazione del terzino viola è di certo balzato all’occhio di spettatori d’eccezione come il c.t della Nazionale Luciano Spalletti, che tiene d’occhio il talento classe 2004 per una possibile convocazione con gli Azzurri. Ad osservarlo, durante il monday match, c’era anche Samir Handanovic, osservatore dell’Inter, a conferma dell’attenzione che gli rivolgono anche i grandi club italiani ed europei, nonostante il terzino destro viola abbia rinnovato il suo contratto con i viola fino al 2028. Tuttosport si è poi espresso sul possibile accostamento di Kayode all’Inter, lanciando una provocazione al patron della Fiorentina: “L’Inter su Kayode? sempre che la Fiorentina decida di privarsene, ipotesi non scontata e soprattutto impossibile, conoscendo Commisso, senza un investimento ingente da parte dell’acquirente”, rievocando probabilmente la trattativa che portò l’ex centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, sulla sponda bianconera.

