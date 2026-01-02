Borghi stila la sua Flop 11: “Inserirei tutta la Fiorentina, ma metto Dzeko che è il simbolo di questo disastro”

Il noto telecronista, Stefano Borghi, sul suo canale YouTube, ha stilato la sua Flop 11 della prima parte di Serie A. Nella sua formazione ha stilato anche Edin Dzeko.

Le sue parole: “Si pensava che Dzeko avesse ancora qualcosa da dare. Ovviamente arrivava una Fiorentina che si stava ringiovanendo, ma aveva grandissime ambizioni. Nella Flop 11, potevamo inserire tutta la formazione della Fiorentina, per quanto è stato sconcertante quanto fatto, fino ad adesso, dai Viola. Però, come simbolo metto Dzeko, perché buttare la croce su alcuni giovani, come Nicolussi Caviglia. Anche Sohm poteva essere inserito in questa speciale formazione”.

“Non possiamo discutere quanto ha fatto Dzeko durante la sua carriera, però non era un profilo che poteva essere utile per Firenze in questo momento. Non è mai stato pronto, intenso, sul piano fisico. Ha provato a metterci del carattere, andando a parlare con i tifosi, però poi viene in mente quando, dopo una gara di Conference ha preso una ribalta che non gli andava fino in fondo. Sul campo non ha dato dei segnali e per questi motivi è da inserire nella Flop 11”.