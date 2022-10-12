Borghi incredulo: "La Fiorentina domina ma perde 0-4. Errori valutazioni su Jovic, Nico ectoplasma"

Il commento alla situazione della Fiorentina da Stefano Borghi, dopo la sconfitta contro la Lazio di Sarri

Il telecronista di Dazn, Stefano Borghi, ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, le sue parole:

"Il risultato di Fiorentina-Lazio è una mazzata tremenda sulla squadra di Italiano, una squadra che ci aspettavamo una classifica diversa, ha 6 punti in meno rispetto allo scorso anno, ha segnato meno del 30% dei gol aveva realizzato nelle prime giornate 9 giornate dello scorso campionato, ha fragilità difensive lampanti, ha bisogno che Milenkovic torni a prendere in mano il reparto. La Fiorentina ha tirato 25 volte in porta, ma solo 3 volte in porta a Provedel. La Fiorentina ha dominato la partita ma ha perso 4-0, perchè non segna. Ha probabilmente sbagliato le valutazioni sul centravanti, Jovic ha avuto dei palloni, è stato anche sfortunato, è appesantito sia fisicamente che mentalmente, è una squadra che arriva una miriade di volte ma che non fa gol. Lo ha poche volte Kouamè, anche Sottil ma poi si è fatto male, Nico Gonzalez è un ectoplasma, che sbaglia occasione facile. Questo è un problema pesante, i programmi sono diversi e l'area di fa pesante anche per Italiano dopo aver perso una partita cosi"

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