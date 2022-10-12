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Borghi incredulo: "La Fiorentina domina ma perde 0-4. Errori valutazioni su Jovic, Nico ectoplasma"

Il commento alla situazione della Fiorentina da Stefano Borghi, dopo la sconfitta contro la Lazio di Sarri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2022 16:40
Borghi incredulo: "La Fiorentina domina ma perde 0-4. Errori valutazioni su Jovic, Nico ectoplasma" -
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Borghi incredulo: "La Fiorentina domina ma perde 0-4. Errori valutazioni su Jovic, Nico ectoplasma"

Il telecronista di Dazn, Stefano Borghi, ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, le sue parole:

"Il risultato di Fiorentina-Lazio è una mazzata tremenda sulla squadra di Italiano, una squadra che ci aspettavamo una classifica diversa, ha 6 punti in meno rispetto allo scorso anno, ha segnato meno del 30% dei gol aveva realizzato nelle prime giornate 9 giornate dello scorso campionato, ha fragilità difensive lampanti, ha bisogno che Milenkovic torni a prendere in mano il reparto. La Fiorentina ha tirato 25 volte in porta, ma solo 3 volte in porta a Provedel. La Fiorentina ha dominato la partita ma ha perso 4-0, perchè non segna. Ha probabilmente sbagliato le valutazioni sul centravanti, Jovic ha avuto dei palloni, è stato anche sfortunato, è appesantito sia fisicamente che mentalmente, è una squadra che arriva una miriade di volte ma che non fa gol. Lo ha poche volte Kouamè, anche Sottil ma poi si è fatto male, Nico Gonzalez è un ectoplasma, che sbaglia occasione facile. Questo è un problema pesante, i programmi sono diversi e l'area di fa pesante anche per Italiano dopo aver perso una partita cosi"

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