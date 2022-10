Allenamento Fiorentina, tutti presenti tranne Sottil. Italiano schiera Zurkowski tra i possibili titolari

Allenamento mattutino per la Fiorentina alla vigilia della partita contro l’Hearts di Conference League, la squadra viola si è allenata sotto gli occhi di Commisso, Pradè e Burdisso. Assente solo Sottil alla prese con un problema fisico. Il tecnico viola ha schierato due squadre in campo, la pettorina l’hanno presa Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Barak, Zurkowski, Kouamè, Nico Gonzalez e Cabral. Chissà se potrà essere proprio questo lo schieramento viola per la gara di domani.

