Borghi: “La Fiorentina è una buona squadra, non ha senso essere disfattisti adesso dopo solo l’inizio”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e telecronista Stefano Borghi per parlare della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Napoli: “Il primo quarto d’ora dei partenopei è stato insostenibile, in poco tempo hanno sfregiato la partita con un ritmo che nessuno poteva tenere e che fa capire quanto siano forti e quanto siano i favoriti per vincere di nuovo il campionato.”

Sulla Fiorentina: “Diamo tempo a Pioli che propone un calcio innovativo e che deve essere assimilato per bene. Si tratta di un tecnico esperto che sa cosa fare in campo, quindi mi aspetto che qualcosa di buono venga tirato fuori. La Fiorentina ha una squadra competitiva con dei punti cardinali definiti come Kean a nord, a sud De Gea, poi a est e ovest Gosens e Dodò.”

Prosegue: “Oltre a loro ci sono dei buoni giocatori come Sohm che sa correre bene in avanti e deve imparare a fare lo stesso indietro, poi mi aspetto molto da Gudmundsson che, se torna, ad un livello alto, allora ti fa alzare l’ambizione collettiva. Chiaramente non bisogna essere disfattisti perché si può fare molto bene quest’anno.”