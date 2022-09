Borghi a Dazn: “Non sono sicuro che Jovic sia l’attaccante adatto al gioco della Fiorentina”

Nel corso della trasmissione del post gara di Dazn, il telecronista Stefano Borgi ha parlato dei problemi di casa Fiorentina, le sue parole:

“Non sono sicuro che la Fiorentina abbia preso il centravanti ideale per il suo gioco, su Jovic inizio ad avere i dubbi. Alcune partite ha creato tanto ed è stata anche sfortunata, giovedi in Conference League dove ha creato tante occasioni e non è riuscita a segnare”

LA FIORENTINA VUOLE RINNOVARE IL CONTRATTO A VENUTI