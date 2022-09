TMW, la Fiorentina vuole rinnovare il contratto a Venuti, il suo contratto scade a giugno

Lorenzo Venuti nella giornata di ieri ha collezionato la sua 100esima presenza in Serie A. Entrato a gara in corso durante la sfida contro il Bologna, il terzino classe ’95 cresciuto nel settore giovanile viola è tornato a Firenze nel 2019, rientrando stabilmente nelle rotazioni degli allenatori della Fiorentina che si sono susseguiti in queste quattro stagioni. In attesa di conoscere l’entità dell’infortunio capitato a Dodò, Venuti sarà ora chiamato a un extra-lavoro almeno fino alla prossima sosta per dar spazio alle Nazionali. Poi per lui, durante la pausa, sarà anche tempo di pensare al futuro: in quell’occasione, la Fiorentina vuole infatti discutere del rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo giugno. Lo riporta TMW

