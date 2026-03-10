10 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Borghi: “Fiorentina in un limbo scomodissimo. La situazione è irrisolvibile, la Viola soffrirà fino all’ultimo”

News

Borghi: “Fiorentina in un limbo scomodissimo. La situazione è irrisolvibile, la Viola soffrirà fino all’ultimo”

Redazione

10 Marzo · 16:15

Aggiornamento: 10 Marzo 2026 · 16:15

TAG:

#FiorentinaBorghi

Condividi:

di

Stefano Borghi analizza il momento in casa Fiorentina dopo il pareggio, senza reti, al Franchi contro il Parma

Il noto telecronista Stefano Borghi, sul proprio canale YouTube, ha commentato l’ultimo turno di Serie A, soffermandosi anche sulla Fiorentina e sulla lotta per la salvezza: “La Fiorentina non riesce a tirare fuori la testa da questa situazione. Uno 0-0 che fa muovere un passettino ad entrambe le squadre, anche se è più importante per il Parma che per i viola. I gigliati sono in un limbo scomodissimo che li porta ad essere fischiati e ad avere addosso dei pesi non da poco”. 

Aggiunge: La situazione penso sia irrisolvibile, una condanna con cui i viola dovranno fare i conti fino all’ultima giornata, anche se penso che ci siano tutte le condizioni per salvarsi”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio