Borghi: “Fiorentina in un limbo scomodissimo. La situazione è irrisolvibile, la Viola soffrirà fino all’ultimo”

Il noto telecronista Stefano Borghi, sul proprio canale YouTube, ha commentato l’ultimo turno di Serie A, soffermandosi anche sulla Fiorentina e sulla lotta per la salvezza: “La Fiorentina non riesce a tirare fuori la testa da questa situazione. Uno 0-0 che fa muovere un passettino ad entrambe le squadre, anche se è più importante per il Parma che per i viola. I gigliati sono in un limbo scomodissimo che li porta ad essere fischiati e ad avere addosso dei pesi non da poco”.

Aggiunge: “La situazione penso sia irrisolvibile, una condanna con cui i viola dovranno fare i conti fino all’ultima giornata, anche se penso che ci siano tutte le condizioni per salvarsi”.