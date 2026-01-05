Borghi: “Non esiste richiamare l’arbitro al Var sul mancato rigore di Piccoli: alla Fiorentina servono leader”

Nel consueto appuntamento settimanale sulla propria pagina Youtube, Stefano Borghi ha parlato anche della preziosa vittoria della Fiorentina raccolta in extremis contro la Cremonese.

Ecco il punto di vista del giornalista di Sky Sport sul successo della squadra di Paolo Vanoli:

“E’ una partita approcciata forte dai viola, poi sofferta fino alla fine. Due sono i salvagenti che la Fiorentina ha trovato nel suo mare di problemi, uno è Kean che ha mancato dei gol fin qua ma ha segnato questo gol importantisimo e l’altra è la possibilità di rivoluzionare la rosa. Solomon ha dato immediatamente delle cose; è rientrato a destra e poi è andato a sinistra da cui si origina l’azione del gol. Solomon per me è un buon giocatore che si era un po’ perso, ha spunto; ma serve molto di più alla Fiorentina, alla Fiorentina servono dei leader.

Per me deve cambiare tanto, arriverà Paratici, è un uomo di contatti, un uomo di operazioni.

In tutta questa partita c’è stata la Fiorentina che aveva avuto un calcio di rigore che poi è stato tolto.

Per me è un rigore che se non viene dato sul campo non è uno scandalo, c’è una battaglia fisica tra Piccoli e Baschirotto, il difensore della Cremonese va a contatto con i piedi di Piccoli. Se dai il rigore sul campo è rigore ma non esiste che il Var richiami l’arbitro per un OFR in una situazione del genere”.