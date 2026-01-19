19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
News

Borghi: “Mi aspetto un cambio di proprietà, non credo che Paratici sia stato scelto da Commisso”

Redazione

19 Gennaio · 16:20

Aggiornamento: 19 Gennaio 2026 · 16:20

di

Il giornalista si è espresso sulla vittoria di Bologna da parte della Fiorentina di Vanoli, sottolineando il peso della scomparsa di Commisso

Il noto telecronista Stefano Borghi ha parlato della Fiorentina nel corso di un video sul proprio canale YouTube“Grande prova di valore e orgoglio della Fiorentina, primo tempo straordinario. Vanoli ha anche messo un po’ di gente nel posto giusto, ma era una gara troppo forte per la Fiorentina. Da questa domenica di riscossa e orgoglio credo inizi un nuovo futuro per la Fiorentina, dopo la scomparsa di un grande Presidente. Adesso non mi aspetto un nuovo crollo della Fiorentina, ma che possa cercare gloria magari in Europa allontanandosi il prima possibile dalla zona retrocessione.

Si apre un nuovo corso perché credo che ci saranno cambiamenti, arriva Paratici con un contratto di 4 anni e mezzo, e, considerando le condizioni in cui versava Commisso, non credo sia sta una sua decisione quella di affidarsi a Paratici. Mi aspetto che ci sia una nuova proprietà in arrivo a Firenze”.

