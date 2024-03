Borghi: “Prima o poi Sarri andrà alla Fiorentina. Italiano merita una squadra con cui fare la Champions”

Il giornalista e telecronista di Dazn, Stefano Borghi, ha analizzato le problematiche emerse dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ecco le sue considerazioni durante Taconazo, andata in onda sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio:

“La lotta per l’Europa è densa. La Fiorentina rimane questo strano ibrido, la soluzione del rebus non so quale sia. Non riesco a capire quale sia il messaggio che esce da questa squadra. Perché la Fiorentina continua a farci vedere ottime prestazioni, ottime potenzialità. Poi ci sono dei dettagli che non ti fanno centrare il risultato. Perché? Perché i giocatori hanno quel livello? Perché il gioco di Italiano arriva fin lì? Queste sono domande pure”.

Sulla rivoluzione delle panchine di Serie A a fine anno: “Secondo me quella della Fiorentina è quella dove Maurizio Sarri ci andrà prima o poi. Come ho già detto la Fiorentina di questi anni è un rebus, con delle uscite dall’enigma per la maggior parte dei casi positive. Italiano ha trasformato la Fiorentina, da squadra che lottava per salvarsi – ricordando quello 0 a 0 contro il Genoa, quell’immagine che tutti vorremmo dimenticare – a squadra che arriva a giocarsi due finali, Coppa Italia e Conference League. Però perché da un anno e mezzo a questa parte non chiudi quel cerchio lì? Perché da un anno e mezzo a questa parte non c’è stato un miglioramento netto da parte di nessun giocatore? Non sto dicendo che sia colpa dell’allenatore, però è il vero tema di discussione attorno a progetto Fiorentina e progetto allenatore di Italiano. Merita una squadra, che sia la Fiorentina o un’altra, con cui poter fare la Champions”.

