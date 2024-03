Fiorentina potenzialmente squadra italiana con più punti UEFA a fine anno: 0,946 expected points

Uno studio dimostra che la Fiorentina è la squadra di Serie A con l’expected Uefa points più alto, pari a 0,946. Il Milan secondo a 0,931 e l’Inter terza a 0,824. La Roma è a 0,799 e l’Atalanta a 0,611. Questa classifica determina quali sono le squadre che hanno più probabilità di andare maggiormente avanti nelle coppe europee, e che quindi possono portare più punti alle rispettive nazioni per la classifica UEFA, e ricordiamo che i primi due paesi otterranno un posto in più in Champion League per la prossima stagione. In Inghilterra il Liverpool è primo in questa particolare classifica con addirittura 1,246, in Spagna comanda il Real Madrid con “solo” 0,576; mentre in Germania domina il Bayer Leverkusen con 1,065.

Expected UEFA Country Coefficients Points to be collected in the remaining European games of the season.

This clearly shows which teams are the most critical for each of the top associations.

🇩🇪 is heavily dependant on B. Leverkusen on the race to finish Top2 this season. https://t.co/KaEvjWIek4 pic.twitter.com/shy0GMFbMN

