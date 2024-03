Mandragora: “Il mancato gol contro il West Ham il rimpianto più grande della mia carriera. Ci penso spesso”

Rolando Mandragora ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference contro il Maccabi, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

“Siamo in vantaggio ma dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo fare il nostro calcio come abbiamo sempre fatto, non dobbiamo sbagliare l’approccio. Sono in un buon momento e spero di andare avanti cosi, i gol son ben accetti. Avremo un approccio feroce, faremo la nostra partita per cercare di passare il turno. Ci siamo preparati per andare avanti, sappiamo che è un momento delicato, marzo.

Il gol mancato contro il West Ham è il più grande rammarico della mia carriera, ci penso sempre e spero che quest’anno mi possa rifare sempre nella stessa partita, il percorso per arrivare in finale è lungo, ci sono tante partite ma lavoro per tornarci e prendermi questa rivincita. Ci provo spesso a segnare e lavoro per migliorare,

Beltran è un giocatore eccezionale, bravissimo a cucire il gioco, ci dà una mano in fase difensiva, ci porta più soluzioni offensive e per noi è un vantaggio averlo.

