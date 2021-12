Borghi: “Fiorentina con un DNA: impresa di Italiano. Vlahovic? Croce e delizia per i tifosi”

Stefano Borghi, telecronista DAZN, è intervenuto sul proprio canale YouTube per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la vittoria contro il Bologna. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina è una squadra che ha un calcio fissato nel proprio DNA, e questa è l’impresa di Vincenzo Italiano che continua a fare passi avanti nella sua carriera. Non è più un emergente, ma una realtà del panorama dei tecnici italiani. Nove vittorie su sedici partite sono un riscontro importante per una squadra che è ripartita da zero. La sfida di ieri è stata spettacolare, ricca di ribaltoni emotivi, tra due squadre che stanno bene e che ambivano a un salto di qualità. Ha dato fiducia a Sottil e Maleh ed entrambi hanno segnato, e poi ha rilanciato Nico Gonzalez che contro il Bologna ha fatto forse la sua miglior partita. Ora che l’argentino ha ritrovato la forma, sarà un valore aggiunto per la Fiorentina. Esattamente come Vlahovic, croce e delizia per i tifosi viola che se lo stanno godendo pur sapendo che molto probabilmente se ne andrà”.

