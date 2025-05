Borghi difende Palladino: “Ha reinventato 3 volte la Fiorentina. Buon mercato, ma non adatto al suo gioco”

Il giornalista di Sky Sport, Stefano Borghi, ha parlato a Cronache di Spogliatoio dell’operato dell’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, queste le sue parole:

“Palladino deve ancora fare dei passi avanti per diventare l’allenatore che può diventare. Poi però c’è da considerare il campo: Palladino si è reinventato la Fiorentina 3 volte in questa stagione per diversi motivi; la prima volta per necessità, dopo un buon calciomercato ma non funzionale per il gioco che voleva fare, la seconda volta per la vicenda Bove e alla fine trovando il definitivo 3-5-2″.

Sulla delusione Conference ha continuato:

“Non ha raggiunto la finale di Conference per mano di un Betis che si è confermato un’ottima squadra che ha sfiorato la Champions in Liga. In campionato sono mancati dei salti contro le piccole. Hanno avuto alti e bassi anche perché i giocatori arrivati non erano tutti prontissimi per gestire le due competizioni. La Fiorentina non ha fatto una brutta stagione. Inoltre c’è da considerare che Palladino ha valorizzato 4/5 giocatori che sono cresciuti molto”.