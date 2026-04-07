7 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:57

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Borghi: “Prova bruttissima della Fiorentina, il Verona meritava ampiamente di vincere ma è stato sfortunato”

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Borghi: “Prova bruttissima della Fiorentina, il Verona meritava ampiamente di vincere ma è stato sfortunato”

Redazione

7 Aprile · 18:02

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 18:02

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#FiorentinaBorghiVerona

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Il telecronista e giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Fiorentina nella sua analisi di oggi su youtube

Sul suo canale youtube Stefano Borghi ha parlato della brutta prova dei viola a Verona: “Brutta partita della Fiorentina che deve tenersi solo la vittoria perché ha giocato male contro una squadra disperata come il Verona che meritava di vincere ampiamente per quanto visto in campo poi ha avuto la fortuna che Fagioli ha trovato il colpo e l’ha vinta. 32 punti sono pochi e non si può sentire tranquilla, ma con qualche altro punto la situazione cambierebbe molto e credo che ormai sia solo una questione di tempo.”

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