Borghi: “Prova bruttissima della Fiorentina, il Verona meritava ampiamente di vincere ma è stato sfortunato”

Sul suo canale youtube Stefano Borghi ha parlato della brutta prova dei viola a Verona: “Brutta partita della Fiorentina che deve tenersi solo la vittoria perché ha giocato male contro una squadra disperata come il Verona che meritava di vincere ampiamente per quanto visto in campo poi ha avuto la fortuna che Fagioli ha trovato il colpo e l’ha vinta. 32 punti sono pochi e non si può sentire tranquilla, ma con qualche altro punto la situazione cambierebbe molto e credo che ormai sia solo una questione di tempo.”