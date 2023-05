Borghi: “Stasera la Fiorentina vincerà 2-0. Hanno il football per poter battere il Basilea. Sono più forti”

Stefano Borghi, telecronista di Dazn, ha parlato della gara di stasera tra Fiorentina e Basilea, queste le sue parole: “La Fiorentina all’andata l’ha fatta grossa, lo dico con dispiacere, non mi aspettavo un passo falso del genere. La grande difficoltà sarebbe dovuta essere sbloccare la partita. Il Basilea è una squadra solida, pratica, molto difensiva. Non è il primo blackout della Fiorentina in Conference, era successo anche contro il Lech Poznan. Penso che la Fiorentina è più forte, hanno il football dentro per poter battere il Basilea, devono gestire la partita e sperare che il vento negli episodi non vada contro, deve prendere la partita in mano sin da subito. Hanno le individualità per poter scardinare la loro difesa. Stasera la Fiorentina vince 2-0 a Basilea”

