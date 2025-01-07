Borghi: "La Lazio si riprenderà prima della Fiorentina, l'assenza di Bove pesa tanto sul piano tattico"

Il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi è intervenuto nel corso dell'ultima puntata del Podcast di Cronache di Spogliatoio L'ascia e raddoppia parlando del momento che sta vivendo la Fiorent...

Il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi è intervenuto nel corso dell'ultima puntata del Podcast di Cronache di Spogliatoio L'ascia e raddoppia parlando del momento che sta vivendo la Fiorentina. Alla domanda se passerà prima il momento di flessione della Fiorentina o della Lazio ha risposto così:

"Io credo che entrambe lotteranno per l'Europa, se arriveranno a lottare per la Champions sarebbe tanta roba. La Fiorentina mi è sembrata in una flessione un po' più profonda rispetto a quella della Lazio che ha già reagito al rovescio con l'Inter e alla fine ha perso un derby. La Fiorentina sta pagando tantissimo in campo l'assenza di Bove, era l'uomo che aveva permesso a Palladino di dare un colpo di volante sul piano tattico, vediamo che mercato farà, vediamo se Gudmundsson darà una mano e torna ad essere un fattore, però se devo dirne una dico la Lazio"

TMW FOLORUNSHO

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-folorunsho-andra-alla-fiorentina-ma-prima-il-napoli-deve-ingaggiare-il-suo-sostituto/283597/