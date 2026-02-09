9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Borghi: “La Fiorentina non può prendere 10 gol da palla inattiva, il pareggio mette peso alla squadra”

News

Redazione

9 Febbraio · 16:53

Il punto di vista di Stefano Borghi sul pareggio in extremis acciuffato dal Torino col gol di Maripan che ha freddato il Franchi

Come ogni Lunedì non si fa attendere il commento alla giornata di Serie A di Stefano Borghi sul suo canale Youtube.
Ecco le parole del giornalista di Sky Sport sul match tra Fiorentina e Torino:

“La situazione è grave anche per la Fiorentina: ancora una volta ha mancato la possibilità di mettere la testa fuori, di rialzarsi e di trovare il risultato che tutti si aspettavano. 
Nel primo tempo la Fiorentina ha sofferto il Torino anche per interpretazioni sbagliate.
Continuo a notare nella fase difensiva e di non possesso una sorta di abulia che è difficile da comprendere. Poi risulta nei 10 gol subiti tra calci d’angolo e punizioni indirette, o in errori individuali sconcertanti tipo quello che porta al gol di Casadei o ad interpretazioni come quella del primo tempo dove nessuno andava a prendere il play del Torino, Ilkhan. Conoscendo Vanoli non posso pensare che questo sia stato un piano partita, è andata cosi perché l’interpretazione è stata sbagliata. Poi la Fiorentina la partita l’ha ripresa, ha fatto un buon mercato sulle ali perché Solomon e Harrison sulle ali sono giocatori che per questo modo di giocare fanno le cose bene.
Ha ritrovato il gol Kean dopo che ne ha sbagliati due o tre però in pieno recupero la Fiorentina da palla inattiva si fa infilare da Maripan. E questo è un pareggio che costa parecchio perché mantiene molto peso addosso alla squadra e il Lecce ne ha approfittato e ha preso un minimo di margine in una situazione che rimane assolutamente densa”

