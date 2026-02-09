Borghi: “La Fiorentina non può prendere 10 gol da palla inattiva, il pareggio mette peso alla squadra”

Come ogni Lunedì non si fa attendere il commento alla giornata di Serie A di Stefano Borghi sul suo canale Youtube.

Ecco le parole del giornalista di Sky Sport sul match tra Fiorentina e Torino:

“La situazione è grave anche per la Fiorentina: ancora una volta ha mancato la possibilità di mettere la testa fuori, di rialzarsi e di trovare il risultato che tutti si aspettavano.

Nel primo tempo la Fiorentina ha sofferto il Torino anche per interpretazioni sbagliate.

Continuo a notare nella fase difensiva e di non possesso una sorta di abulia che è difficile da comprendere. Poi risulta nei 10 gol subiti tra calci d’angolo e punizioni indirette, o in errori individuali sconcertanti tipo quello che porta al gol di Casadei o ad interpretazioni come quella del primo tempo dove nessuno andava a prendere il play del Torino, Ilkhan. Conoscendo Vanoli non posso pensare che questo sia stato un piano partita, è andata cosi perché l’interpretazione è stata sbagliata. Poi la Fiorentina la partita l’ha ripresa, ha fatto un buon mercato sulle ali perché Solomon e Harrison sulle ali sono giocatori che per questo modo di giocare fanno le cose bene.

Ha ritrovato il gol Kean dopo che ne ha sbagliati due o tre però in pieno recupero la Fiorentina da palla inattiva si fa infilare da Maripan. E questo è un pareggio che costa parecchio perché mantiene molto peso addosso alla squadra e il Lecce ne ha approfittato e ha preso un minimo di margine in una situazione che rimane assolutamente densa”