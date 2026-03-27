Borghi: “Ndour prima non vinceva un contrasto. Lo vedevi con quel fisico li ma non rincorreva”

Il noto telecronista e opinionista Stefano Borghi ha parlato al canale Youtube di Cronache di spogliatoio dell’Italia U21 e di Cher Ndour, queste le sue parole:

“Non ne parla nessuno ma l’U21 fa grandi partite. Vedi una squadra che fa un calcio diverso rispetto al calcio che mettiamo sotto processo come calcio arretrato italiano. Intensità, anche nelle corse all’indietro e un calcio fresco e innovativo. Mi fa piacere che Baldini sia entrato così nella testa di questo gruppo. Poi la cosa che più ci interessa è che sono migliorati tutti i calciatori. Ndour ha segnato ancora nella Fiorentina non aveva spazio. Lui deve abbattere qualche muro perchè ha caratteristiche interessanti e li sta abbattendo. Ha segnato, sta arrivando anche fisicamente. Prima lo vedevi un calciatore con un fisico straripante che non vinceva un contrasto e non rincorreva l’avversario. Adesso sta arrivando”