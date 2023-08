Borghi: “La Fiorentina può sorprendere. Arthur favoloso al top, deve essere la stagione di Nico”

Intervenuto ai microfoni del suo canale YouTube, Stefano Borghi, ha così parlato della Fiorentina dopo l’esordio con vittoria per 4-1 contro il Genoa: “La Fiorentina mi intriga molto. Credo che la viola venga da due stagioni di crescita continua, anche se ha perso due finali. Ma li c’è arrivata, e ha giocato come suo solito. La società si è mossa in modo funzionale. E c’è stata l’attesa rivoluzione in attacco. Nzola è un fedelissimo di Italiano, e Beltra è forte. Sono più funzionali per Italiano, due punte diverse e che stanno meglio dentro il calcio di Italiano. Ma questa deve essere l’annata di Nico, mi piace moltissimo la chiamata di Arthur, è favoloso al top. In questo calcio può trovare le condizioni ideali. Amrabat se resta sposta, specialmente in coppia con il brasiliano. Anche per liberare Bonaventura. Non mi aspetto un equlibrio duraturo per la Fiorentina. Ma il calcio di Italiano è questo, dietro mi convincono poco. Kayode è stato un grande botto, un ragazzo che ha voglia di imporsi, e può essere un valore aggiunto. Parisi-Biraghi è un’ottima coppia, e davanti è molto profonda. La Fiorentina può inserirsi in posizioni sorprendenti”.