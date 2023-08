La Fiesole è già pronta per il Lecce: sarà sold out in Curva per l’esordio in campionato al Franchi

Tra poche ore la Fiorentina scenderà in campo a Vienna per il playoff di Conference League contro il Rapid Vienna. Ma, intanto, la Curva Fiesole è già pronta per l’esordio casalingo della squadra di Vincenzo Italiano contro il Lecce. Infatti, per la sfida di domenica (ore 18.00) si registra già il sold out in Curva Fiesole. La Fiorentina torna a casa, il cuore del Franchi ha già risposto presente.