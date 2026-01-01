Borghi: “La Fiorentina non si salverà, la situazione è già troppo compromessa dopo quanto fatto finora”

Sul suo canale Youtube è intervenuto il giornalista Stefano Borghi per parlare delle previsioni del 2026 che porterà la Serie A e la Nazionale al Mondiale americano come tutti si augurano e ha parlato anche di Fiorentina: “La situazione dei viola è compromessa, però la sua presenza nella lotta per non retrocedere condiziona tutto il discorso salvezza perché é una squadra abituata a ben altro. Non riesco a trovare uniformità di giudizio e nemmeno gli addetti ai lavori con cui parlo sono tutti uniformi nel giudizio. Si pensava che dopo la vittoria sull’Udinese la situazione fosse risolta, invece la Fiorentina rimane bloccata e ci vuole molto per stappare la situazione perché non puoi andare a Parma e perdere così.”

Sulla previsione: “Arriva Paratici che è un uomo di mercato ed è un profilo abituato a grandi traguardi e se viene qua è perché crede di fare molto per la Fiorentina, sono sicuro che pensa di portare la squadra alla salvezza, ma qua ci vuole un dirigente da trono in società ovvero uno che prenda in mano tutto quasi come un dittatore che stravolga la rosa visto che certi comportamenti visti non si possono superare. Per me la Fiorentina non si salva perché ha perso troppi punti e non credo sia capace di fare un filotto positivo.”