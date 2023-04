Borghi: “Faccio un tifo sfrenato per la Fiorentina in Conference. E può vincere anche la Coppa Italia”

Intervenuto al Night Club, l’opinionista di Dazn, Stefano Borghi, ha così della stagione della Fiorentina, soffermandosi sulle Coppe: “La Fiorentina potrebbe vincere tutte e 2 le coppe. Per il gioco che ha la Fiorentina, e per il feeling che ha trovato Italiano in questa fase, la viola deve aggredire questa coppa. Faccio un tifo sfrenato per una sua vittoria. Anche se questa coppe è un po’ bistrattata, abbiamo visto che effetto ha fatto a Roma. Farebbe crescere il club”

Infine, sulla sfida di questa sera contro la Cremonese: “La squadra di Italiano ha dimostrato di essere superiore ai grigiorossi. Ma deve stare attenta. In caso di finale secca contro l’Inter la viola se la giocherebbe. Ha già dimostrato di poter battere le big. Ma deve fare attenzione ai cali di attenzione”