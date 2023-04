Nardella attacca: “Nel calcio italiano molte figure inadeguate rispetto la complessità della realtà”

In occasione della presentazione del libro “Soldi vs idee”, il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha così parlato del suo rapporto con Uva ed in generale della situazione del calcio italiano: “Il movimento calcistico italiano ha bisogno di persone capaci di usare la testa e che sanno coltivare relazioni, usando modi e toni giusti. Servono persone capaci di muoversi a livello internazionale. Michele Uva in questo rappresenta tutto questo ma nel calcio italiano è l’eccezione. La regola vede molte figure inadeguate rispetto alla complessità di questa realtà. Mi auguro che si migliori soprattutto su questo aspetto nel mondo del calcio”, scrive Italpress.